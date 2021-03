Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa thăm, tặng quà tổ làm căn cước công dân

(GLO)- Tối 26-3, ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tại Bưu điện huyện Đak Đoa.

Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Phạm Minh Trung đến thăm hỏi, động viên tổ cấp CCCD gắn chíp điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, ông Trung đã ghi nhận, biểu dương tinh thần “Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân” của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đang làm nhiệm vụ cấp CCCD. Đồng thời mong muốn Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa còn nhắc nhở đơn vị phải chú trọng công tác phòng dịch Covid-19; phân ca, phân việc cụ thể, chi tiết, rõ ràng; quan tâm chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo sức khỏe khi thực thi nhiệm vụ; tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; nêu cao tinh thần, thái độ tận tụy, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến làm thủ tục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân toàn huyện.

Được biết, đến thời điểm này, Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất thủ tục cấp hơn 8.200 trên tổng số hơn 74.000 CCCD cho người dân với công suất trung bình khoảng 700 CCCD/ngày, vượt 100 CCCD so với chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra.

