"Phi công trẻ" chuyên lừa tình những phụ nữ lớn tuổi lỡ đường tình duyên, cướp tài sản

Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa bắt giữ Trần Văn Cường, kẻ chuyên tiếp cận những người phụ nữ lớn tuổi lỡ đường tình duyên để lừa tình, cướp tài sản.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc. Nghệ An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Văn Cường (SN 1992, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".



Trần Văn Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin tại vùng giáp ranh giữa huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò có 1 nam thanh niên thường tiếp cận làm quen với các phụ nữ lớn tuổi, lỡ đường tình duyên rồi sau đó rủ đi chơi và cướp giật tài sản của họ. Vì liên quan đến "chuyện nhảy cảm" nên sau khi bị cướp các bị hại không trình báo với cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Lộc đã lập chuyên án để đấu tranh. Đêm khuy ngày 17-3, Công an huyện Nghi Lộc nhận tin báo của bà Ng.Th.H. (SN 1971, tạm trú tại thị xã Cửa Lò) trình báo bị 1 nam thanh niên cướp túi xách trong đó có tiền, vàng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 18-3, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Trần Văn Cường, thu giữ 1 xe máy Sirius màu đỏ đen, 1 túi xách, 2 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng và các vật chứng khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Cường khai nhận vì biết bà H. sống đơn thân nên đã xưng tên là Dũng rồi tiếp cận làm quen. Đêm 17-3, đối tượng rủ bà H. đi "tâm sự". Khi đi đến đoạn đường vắng, Cường ra tay cướp giật chiếc túi xách của bà H. rồi bỏ trốn. Ngoài vụ cướp tài sản của bà H., Cường trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp của các bị hại không rõ tên tuổi, địa chỉ.

Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai bị hại tương tự như trên hãy liên hệ với điều tra viên theo số điện thoại: 0969.225.888 để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NLĐO