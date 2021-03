Cảnh sát Giao thông Gia Lai tích cực phòng-chống tội phạm

(GLO)- Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cũng đã tích cực đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021.

Công an TP. Pleiku ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Lê Anh

Điển hình, ngày 17-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 do Trung tá Lê Công Ngọc làm Tổ trưởng đã nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) về việc phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy đang lưu thông theo hướng Đak Lak-TP. Pleiku.

Ngay sau đó, tổ công tác lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị để triển khai lực lượng, phương án tuần tra kiểm soát, chốt chặn, đón lõng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Quang Bình (SN 1992), Đinh Hoàng Bảo Ân (SN 1989), Phạm Ngọc Tân (SN 1990), Lê Công Tú (SN 1999, cùng trú tại huyện Chư Sê). Tang vật thu giữ gồm hơn 500 gram ma túy dạng khay, 265 viên thuốc lắc và 1 khẩu súng bắn đạn cao su.



3 tháng đầu năm 2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện 22 vụ vi phạm pháp luật và có dấu hiệu tội phạm trên các tuyến giao thông. Lực lượng CSGT đã bắt giữ 15 đối tượng, tạm giữ 8 xe ô tô, 15 xe mô tô, 10.490 gói thuốc lá, 166,9 kg pháo, 40,143 m3 gỗ và 14 thùng nước ngọt không có giấy tờ nguồn gốc.



Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian qua, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ CSGT toàn tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai nhiều kế hoạch công tác.

Với tinh thần cảnh giác cao độ, tích cực đấu tranh phòng-chống tội phạm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các địa phương đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

LÊ ANH