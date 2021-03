Bắt 3 người lừa đảo hơn 10 tỉ đồng với thủ đoạn cực mới

Hiệp cùng đồng bọn sử dụng các giấy tờ giả mạo như chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng tỉ USD tại các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các bị hại hơn 10 tỉ đồng.



Bị can Nguyễn Minh Hiệp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Mực (54 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Võ Văn Cậm Em (56 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các lệnh nêu trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ngoài ra, PC03 đã khám xét nơi ở của các bị can nói trên.

Theo PC03, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Đầu tư tài chính HCT (viết tắt Công ty HTC) và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TFF (Công ty TFF).

Quá trình điều tra, PC03 xác định Nguyễn Minh Hiệp đã thành lập nhiều công ty, trong đó có Công ty HTC và TFF nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để lừa đảo.

Hiệp cùng đồng bọn sử dụng các giấy tờ giả mạo như hối phiếu (Bankdraft), chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng tỉ USD tại các tổ chức tài chính quốc tế, các hình ảnh số lượng lớn tiền USD và thông tin gian dối có mối quan hệ với cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có thể chuyển nguồn tiền lớn từ các tổ chức tài chính quốc tế về VN đầu tư vào các dự án làm cho các bị hại tin tưởng. Sau đó, Hiệp yêu cầu các bị hại ký hợp đồng và chuyển tiền để làm chi phí mở cổng thanh toán để chuyển về VN rồi chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

CQĐT cũng xác định Nguyễn Văn Mực và Võ Văn Cậm Em đã có hành vi giúp sức cho Hiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, đã có hai bị hại sập bẫy.

Đáng chú ý, từ tháng 11.2020, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo tội phạm hoạt động lừa đảo tương tự như trên, dưới chiêu trò đơn thư xin tiếp nhận hàng ngàn tỉ đồng từ nguồn vốn nước ngoài khai thác 'kho báu', 'tiếp nhận di sản'... Hiện PC03 đang điều tra làm rõ vụ án.

Theo Ngọc Lê (TNO)