Ấn định ngày xét xử nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh

Dự kiến ngày 30.3, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử Dương Tấn Hậu (29 tuổi, nam tiếp viên hãng hàng không về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" với khung hình phạt là phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho Hậu. Tòa cũng triệu tập 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để phục vụ việc xét xử.

Theo cáo trạng, Hậu là tiếp viên Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Ngày 14.11.2020, Dương Tấn Hậu cùng đoàn bay của Vietnam Ailines (VNA) từ Nhật Bản về Việt Nam và được lấy mẫu xét nghiệm COVID- 19, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của VNA.

Qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính, Hậu được Khu cách ly tập trung của VNA cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28.11.2020.

Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines tại 115 Hồng Hà, quận Tân Bình. Ảnh: Thanh Vũ

Tuy nhiên, quá trình cách ly tại Khu cách ly tập trung, Hậu đã tiếp xúc trực tiếp với 2 người khác bị nhiễm bệnh.

Cụ thể, 20h ngày 17.11.2020, Hậu ra khỏi phòng và gặp 2 tiếp viên hàng không là N.T.H, N.T..N. tại hành lang khu cách ly (2 người này đã bay trên chuyến bay nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 11.11.2020 và có kết quả dương tính lần lượt vào các ngày 25, 26.11.2020). Cả 3 người sau đó về phòng cách ly của Hậu.

Ngoài ra, theo cáo trạng, khi cách ly tại địa phương, Hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ và cùng L.M.S đi ăn, đi uống cà phê. Ngày 22.11.2020, Hậu còn tham gia thi tiếng Anh tại Đại học Hutech.

Đến ngày 28.11.2020, Hậu có kết quả dương tính với COVID-19. Ngày 30.11.2020, lần lượt 3 người tiếp xúc với Hậu đều dương tính với COVID-19.

Cơ quan an ninh điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Dương Tấn Hậu vào ngày 12.1.2021​

Sở Y tế TPHCM tiến hành điều tra dịch tễ và phát hiện tổng số trường hợp tiếp xúc F1 với Hậu là 46 người, F2 là 815 người.

Cáo trạng xác định tổng thiệt hại vật chất là 4,4 tỉ đồng, ngoài ra còn có thiệt hại phi vật chất là việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TPHCM (gồm 861 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú).

Bên cạnh đó, cáo trạng nhận xét hành vi của Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, do đó cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.

