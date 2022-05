Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 2 công trình quân sự, quốc phòng đặc biệt xuất sắc

Sáng 19-5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 6 cho 2 công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.





Hai công trình thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng được trao giải thưởng cao quý cấp Nhà nước đợt này là của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được thực hiện bởi tập thể cán bộ khoa học của Tập đoàn với nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo chuyên sâu cùng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.





Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghe giới thiệu về hai công trình đặc biệt xuất sắc đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ - Ảnh: Dương Ngọc



Trình độ khoa học và công nghệ của 2 công trình được ghi nhận trên thế giới, thể hiện qua 2 sáng chế quốc tế về công nghệ được cấp bằng độc quyền; 8 sáng chế được cấp bằng độc quyền tại Việt Nam và 15 bài báo công bố tại các hội thảo khoa học quốc tế uy tín. Thành công của 2 công trình có ảnh hưởng sâu rộng trong khoa học và công nghệ, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong lĩnh công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận Giải thưởng cho các nhà khoa học đồng tác giả của các công trình khoa học được vinh dự trao giải thưởng.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nói chung, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng. Đây là chủ trương nhất quán, quốc sách hàng đầu và là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong giai đoạn mới.



Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ quân sự Việt Nam đạt được trong những năm qua; chúc mừng các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ trong Quân đội có công trình được tặng giải thưởng cao quý - Giải thưởng Hồ Chí Minh.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 2 công trình trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng của 49 đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học quân sự. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những chiến công thầm lặng của các nhà khoa học quân sự Việt Nam đã tận tâm, tận lực nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thư viện, nhà máy và cả ở những nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc để có được các thành tựu khoa học, công nghệ nổi bật, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành được, đồng thời phục vụ tốt đời sống của nhân dân.



Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong quân đội nói riêng; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình. Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các cấp, các ngành.





Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ là giải thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng các tác giả công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có tính đột phá về khoa học và công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội, có giá trị to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Qua 5 lần tham gia xét tặng Giải thưởng vào các năm 1996, năm 2000, 2005, 2010 và 2015) đã có 17 công trình, cụm công trình của các tác giả thuộc Bộ Quốc phòng được nhận Giải thưởng cao quý này.



Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 được Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực - triển khai từ tháng 12-2020, Bộ Quốc phòng đã giao cho Cục Khoa học quân sự - Cơ quan Thường trực của Bộ Quốc phòng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức xét tặng giải thưởng trong Bộ Quốc phòng.



Năm 2020, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ Quốc phòng xem xét, đánh giá và thống nhất lựa chọn 3 công trình, cụm công trình gồm: 1 cụm công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội của Học viện Chính trị; 2 công trình thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội có giá trị đặc biệt xuất sắc về khoa học và công nghệ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng. Trong đó 2 công trình thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng được Chủ tịch nước trao trong buổi Lễ hôm nay.

