Khám xét nhiều cây xăng, bắt thêm 2 chủ doanh nghiệp vụ xăng giả "khủng"

Mở rộng chuyên án đường dây xăng giả "khủng", công an vừa bắt giữ 2 chủ doanh nghiệp, khám xét 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở công ty tại TP HCM và Long An.



Cảnh sát cơ động bao vây, khám xét cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Long An khám xét thêm 6 địa điểm của 2 doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 28-3, lực lượng công an đã triển khai 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh, TP HCM và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Phong và Ba được xác định là 2 nghi can giữ vai trò điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.



Lực lượng chức năng khám xét cây xăng, thu giữ nhiều tài liệu, hoá đơn

Tại thời điểm khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Toàn bộ tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu nêu trên để kiểm nghiệm chất lượng.

Tính đến nay, liên quan chuyên án 920G xăng giả "khủng", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Nguyễn Tuấn (NLĐO)