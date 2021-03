Ia Pa tập trung công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp

(GLO)- Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt coi trọng công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần.

Đến nay, huyện Ia Pa đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, huyện thống nhất 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 32 đại biểu. Cấp xã thống nhất giới thiệu 373 người ứng cử để bầu 209 đại biểu.

Theo bà Rah Lan H’Dry-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Ia Pa, để đảm bảo những đại biểu được bầu vào HĐND các cấp có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Ủy ban bầu cử huyện Ia Pa và các xã đã đặc biệt chú trọng công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ngay từ những ngày đầu.

Với những trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc dấu hiệu nghi ngờ, Ủy ban bầu cử lập tức cho kiểm tra, rà soát. Nhờ vậy, huyện đã phát hiện 9 trường hợp gian lận trong sử dụng bằng cấp, trong đó có 3 cán bộ xã Pờ Tó, 3 cán bộ xã Chư Răng và 3 cán bộ xã Kim Tân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2. Ảnh: Vũ Chi “Những trường hợp này đã được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tuy nhiên, ngay sau khi có kết luận từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo) về việc 9 trường hợp sử dụng bằng cấp giả, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy các xã có cá nhân vi phạm dừng giới thiệu những trường hợp này vào HĐND cấp xã; đồng thời giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để thay thế. Cùng với đó, Thường trực Huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm”-bà H’Dry khẳng định.

Xã Pờ Tó có 3 trường hợp bị phát hiện dấu hiệu vi phạm bằng cấp. Ngay sau khi có quyết định của Phòng Nội vụ huyện về việc dừng giới thiệu những trường hợp này vào nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy xã đã họp để thống nhất danh sách đại biểu thay thế.

Ông Đặng Xuân Cường-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Pờ Tó-thông tin: “Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2, giới thiệu 44 đại biểu để bầu 26 đại biểu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Để tránh những luồng dư luận xấu sau sự cố gian lận bằng cấp vừa rồi, trong thời gian tới, xã đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử”.

Ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Trok đã gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử song song với thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch trong tình hình mới.

Ông Kpă Alơih-Phó Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 2, giới thiệu 45 người để bầu 26 người vào HĐND xã. Từ ngày 21-3, xã bắt đầu tổ chức lấy ý kiến, nhận xét của cử tri tại nơi công tác cũng như nơi cư trú. Nếu không được tín nhiệm, chắc chắn sẽ không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Việc giới thiệu được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo công khai, dân chủ để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Theo thống kê từ Phòng Nội vụ huyện Ia Pa, toàn huyện có khoảng 40.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 54 đơn vị bầu cử. Huyện không có cá nhân tự ứng cử HĐND các cấp. Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình bầu cử.

Các ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Phòng Nội vụ huyện lập chuyên mục bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên Cổng thông tin điện tử của huyện và phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền trên sóng truyền thanh-truyền hình và xe lưu động, đảm bảo cung cấp thông tin công khai, minh bạch, kịp thời cho cử tri, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: “Ngày bầu cử đang đến gần nên Ủy ban bầu cử các cấp phải bám sát kế hoạch để triển khai nhiệm vụ kịp thời. Khi công việc được chuẩn bị chu đáo, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân thì chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công”.