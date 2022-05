Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 20-5

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 19-5 và ngày 20-5 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.





Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ qua (từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 19-5) tại một số nơi như sau: Đak Tơ Pang: 85,6 mm; Kbang: 84 mm; Nghĩa An: 57,6 mm; Krong: 41,8 mm; buôn Khăm, huyện Krông Pa: 46,2 mm.



Cảnh báo: Trong 3 giờ tới, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.



Trong 3-6 giờ tới, lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ cao xảy ra tại huyện: Kông Chro, Kbang; chú ý các xã Đak Tơ Pang, Sơn Lang, thị trấn Kbang...



Nguy cơ trung bình xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp ven sông ở các huyện: An Khê, Mang Yang, Krông Pa.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.



NGUYỄN VĂN HUẤN