Vụ "chôn sống" nam thiếu niên: Các nghi phạm khai gì về hành vi gây phẫn nộ?

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm người tham gia làm nhục, “chôn sống” nam thiếu niên trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh khai nhận được bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ con, đồng thời bực tức vì bị người này cắm mất xe nên thực hiện hành vi trên.

Chiều 27-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang củng cố lời khai, củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 13 người liên quan đến clip nam thiếu niên bị trói tay, "chôn sống".

Cơ quan công an tạm giữ những người liên quan - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ Cơ quan công an, N.Q.V. (SN 2004, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), người bị hành hung, làm nhục trong clip đã từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên đang bị công an tạm giữ rồi mang đi cắm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, do V. ham chơi bời nên bố mẹ V. có nhờ một người trong nhóm này để răn đe.

Bực tức vì bị cầm mất xe máy, được bố mẹ nạn nhân nhờ nên nhóm người trên đã thực hiện hành vi làm nhục, đe dọa V., quay lại clip.

Hiện nhóm người trên đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về những tội danh như: Bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và một số tội danh khác.

Trước đó, ngày 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh được cho là nhóm thanh niên có hành vi đánh đập, "chôn sống" 1 nam thiếu niên như thời Trung cổ.

Nam thanh niên bị nhóm người "chôn sống".

Trong clip, nhóm người đã bắt nam thiếu niên cởi hết quần áo, chỉ còn mặc quần lót rồi dùng dép đánh. Sau đó, nhóm người trên cho thiếu niên này vào hố trong tình trạng 2 tay bị trói, dùng bao trùm kín phần đầu lại rồi lấp cát "chôn sống" người này.

Danh tính người bị hành hung trong clip sau đó được xác định là N.Q.V..Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định những người xuất hiện trong clip chủ yếu trú TP Vinh, Nghệ An; một đoạn clip được xác định quay tai địa bàn TP Vinh, Nghệ An. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã bắt giữ những người liên quan. Công an TP Vinh đã mời em V. cùng người thân lên làm rõ sự việc.

Đức Ngọc (NLĐO)