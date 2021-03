Bốn tỉnh miền Trung liên kết phát triển, thu hút khách du lịch

Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” do thành phố Đà Nẵng chủ trì, liên kết xây dựng với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế để giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách.



Đại biểu, đại diện các Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phố tham dự chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 26/3, tại Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức công bố và khởi động chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” (Amazing Central Heritage).

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” do thành phố Đà Nẵng chủ trì, liên kết với Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế để xây dựng, giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến tham quan, du lịch miền Trung; tạo động lực để ngành du lịch có thể sớm khôi phục, thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển.

Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” với hai nhóm sản phẩm chính gồm Nhóm chương trình du lịch “Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” trọn gói 4 ngày 3 đêm với giá chỉ từ 4,09 triệu đồng.

Đây là gói trải nghiệm mới mẻ, thú vị với giá cực kỳ hấp dẫn, bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 3 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng ngắm phố biển; tham quan các danh lam thắng cảnh của 4 tỉnh, thành phố.



Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh công bố các thông tin về chương trình Miền Di sản diệu kỳ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhóm chương trình du lịch “Amazing Đà Nẵng” trọn gói 3 ngày 2 đêm giá chỉ từ 3,49 triệu đồng, với các trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 2 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng ngắm phố biển; tham quan khám phá Bà Nà nơi có cây cầu vàng vừa được xếp vào danh sách 10 kỳ quan mới của thế giới; trải nghiệm city tour Đà Nẵng, tham quan Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; thăm phố cổ Hội An; trải nghiệm sông Hàn về đêm; thưởng thức ẩm thực với 4 bữa ăn đặc trưng và 2 bữa buffet; xe và hướng dẫn viên suốt tuyến.

Đây là hai chương trình độc đáo với giá hấp dẫn mà chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” dành tặng du khách áp dụng từ 28/3/2021 đến 28/4/2021.

Đặc biệt, 1.000 khách du lịch may mắn đầu tiên tham dự chương trình này sẽ được nhận một trong các ưu đãi: miễn phí vé cáp treo tham quan Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, vé vui chơi All in One tại Asia Park; trải nghiệm du ngoạn trên Tàu Rồng Sông Hàn; gói tích lộc (bao gồm gói vé phổ thông và ăn trưa) tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài; lưu trú tại khách sạn 4 sao Minh Toàn Galaxy.

Ngoài hai chương trình chính, du khách có thể trải nghiệm rất nhiều hoạt động từ các chương trình khác do các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch của 4 địa phương xây dựng, giới thiệu theo nhu cầu đa dạng của du khách như Về miền di sản diệu kỳ ẩm thực, Về miền di sản diệu kỳ nghỉ dưỡng, Về miền di sản diệu kỳ vui chơi giải trí, Về miền di sản diệu kỳ với các sản phẩm sinh thái…

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, chương trình liên kết đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của hơn 300 doanh nghiệp du lịch từ hàng không, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, mua sắm, spa-massage, đơn vị vận chuyển, tàu du lịch với mức giảm giá sâu từ 10-50%, hoặc tặng kèm một số dịch vụ.

Các đơn vị còn xây dựng rất nhiều gói dịch vụ hấp dẫn có giá trị và chất lượng, đảm bảo đáp ứng theo nhu cầu đa dạng của du khách để khám phá thật nhiều “điều diệu kỳ” từ ẩm thực, nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, khám phá văn hóa, sinh thái... của vùng đất miền Trung đầy nắng gió, biển xanh cát trắng, người dân mộc mạc và mến khách.



Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm /TTXVN)

Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao sáng kiến chương trình liên kết “Miền Di sản diệu kỳ” của 4 tỉnh, thành phố; nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm thu hút khách du lịch đến với miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang được kiểm soát và cả nước triển khai các giải pháp để từng bước khôi phục lại kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” cũng góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo đà phục hồi cho doanh nghiệp dịch vụ du lịch, giữ chân và tạo điều kiện thu nhập tốt hơn cho lực lượng lao động; khởi động lại trạng thái sẵn sàng, đón đầu các cơ hội đón khách quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)