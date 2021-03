Công an tỉnh Gia Lai gấp rút triển khai cấp căn cước công dân

(GLO)- Theo kế hoạch, từ ngày 4-3 đến 30-6-2021, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành cấp 1.317.600 thẻ căn cước công dân (CCCD). Hiện nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.



“Thủ tục đơn giản, cán bộ nhiệt tình”



Giữ trưa ngày cuối tháng 3, tại hội trường thôn 1 (xã Ayun), cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang đang miệt mài làm thủ tục cho hàng trăm người dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong hơn 5 giờ làm việc liên tục, với tinh thần khẩn trương, gần 150 hồ sơ CCCD đã được hoàn thành.

Tại đây, Bưu điện huyện tiếp nhận hàng trăm hồ sơ của các trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chuyển phát CCCD đến tận tay nhằm tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Công việc của tổ cấp CCCD thường bắt đầu từ 6-7 giờ và có thể kết thúc vào 0-1 giờ sáng hôm sau, khi không còn người dân nào chờ đợi.

Tổ cấp CCCD lưu động Công an huyện Mang Yang làm thủ tục cho người dân tại thôn 1, xã Ayun. Ảnh: Thúy Trinh

Thời gian qua, Công an huyện Mang Yang phân công 16 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 tổ làm thủ tục cấp CCCD lưu động luân phiên 2 ca/ngày. Đến nay, đơn vị đã triển khai được 10 thôn, làng, tổ dân phố. Ông Châu Văn Thập (thôn Nhơn Bông, xã Ayun) nhận xét: “Tôi thấy cán bộ rất nhiệt tình, không nghỉ trưa, tiếp đón, hướng dẫn người dân chi tiết. Tôi rất hoan nghênh tinh thần của các đồng chí Công an, điều đó rất đáng quý”.

Còn em Nguyễn Duy Thu Ngân-học sinh Trường THCS Ayun thì vui vẻ nói: “Thủ tục rất nhanh gọn, dễ hiểu, em không phải chờ lâu. Em thấy các chú Công an rất nhiệt tình, vui vẻ thực hiện công việc. Có những người dân không hiểu thủ tục cho lắm thì được các chú ân cần chỉ giúp”.



Đến nay, Công an huyện Mang Yang đã tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD cho gần 10.000 người dân trên địa bàn. Đây là một trong những đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương.

Để đạt được con số đó, Công an huyện đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường rà soát nhân-hộ khẩu đủ điều kiện cấp CCCD; tập huấn chuyên môn cho lực lượng trực tiếp thu nhận hồ sơ, đặc biệt chọn lựa cán bộ sức khỏe tốt, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương, ý nghĩa, lợi ích của việc cấp CCCD có gắn chíp qua các trang mạng xã hội; tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại cơ sở.



Gấp rút hoàn thành chỉ tiêu



Thượng tá Bùi Tiến Dũng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho hay: “Thủ tục cấp thẻ CCCD gồm 5 bước: điền tờ khai căn cước công dân; xuất trình sổ hộ khẩu; lấy dấu vân tay, chụp ảnh chứng minh; nộp lệ phí và nhận thẻ. Công dân chỉ có 4 phút để hoàn thành các bước như thu nhận hồ sơ, lăn tay, chụp ảnh. Chúng tôi phân công 3 ca/ngày, mỗi ca từ 4 đến 5 cán bộ phục vụ người dân đến làm CCCD. Chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm để có giải pháp tối ưu hoàn thành được nhiều hồ sơ nhất”.

Trả CCCD cho người dân. Ảnh: Thúy Trinh

Ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa vừa đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện làm nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp điện tử tại Bưu điện huyện. Đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất thủ tục cấp hơn 8.200 CCCD. VĂN NGỌC

Tính đến ngày 27-3, Công an toàn tỉnh đã thu nhận được 163.791 hồ sơ CCCD và đang tăng lên rất nhanh hàng ngày. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, các tổ cấp CCCD sẽ phải luân phiên làm việc kể cả thứ bảy, chủ nhật, phấn đấu mỗi ngày hoàn thành thủ tục tổng cộng trên 10.000 trường hợp.

Các tổ cấp CCCD lưu động sẽ ưu tiên làm thủ tục tại các địa điểm công cộng, nhà văn hóa, cơ quan, trường học theo nguyên tắc “nơi nào đông người, dễ làm trước-nơi nào ít người, khó làm sau, ban ngày làm xa, ban đêm làm gần”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.



Đến ngày 27-3, Bộ Công an đã cấp trả về Công an tỉnh 1.424 thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. Đa số những người dân khi được hỏi đều hài lòng với chiếc thẻ được thiết kế đẹp, chất lượng tốt.

Anh Đặng Đức Lộc (tổ 2, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho hay: “Đến nhận thẻ CCCD, tôi được cán bộ Công an hướng dẫn đối chiếu so sánh thông tin trong hồ sơ đăng ký và dặn kỹ nếu về nhà thấy sai sót thì nhanh chóng liên hệ, báo lại để chỉnh sửa, bổ sung. Tôi thấy quy trình tra cứu, nhập dữ liệu, chụp hình và lấy vân tay rất nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân”.



Để thực hiện thắng lợi chiến dịch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã dành thời gian và công sức để thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Đoàn Thành Khôi-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Mang Yang) bộc bạch: “Vợ chồng tôi đều làm trong ngành Công an, hiện có con nhỏ, công việc của vợ cũng bộn bề. May mắn là vợ tôi luôn thông cảm, chia sẻ và sắp xếp việc gia đình để tôi toàn tâm, toàn lực thực hiện nhiệm vụ”.

Còn Thiếu úy Tạ Quang Nguyên chia sẻ: “Cán bộ ít trong khi người dân đến làm CCCD rất đông. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự cảm thông, chia sẻ của mọi người. Mong bà con cố gắng chờ đợi vì chúng tôi cũng đang hết mình phục vụ”.

THÚY TRINH-LÊ ÁNH