Uống trà kiểu này sẽ không có lợi cho sức khỏe

Một số chuyên gia đã báo cáo rằng trà là thức uống phổ biến thứ hai trên thế giới. Sự nổi tiếng vượt thời gian của trà có nghĩa là những người uống nó sẽ được đền đáp xứng đáng, vì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nhiều lợi ích về mặt y học của trà.

Trà đen và trà xanh "kích hoạt" gien KCNQ5

Một nghiên cứu được công bố trong tháng 3.2021 trên tạp chí Cellular Physiology and Biochemistry đã làm nổi bật những gì dường như là một lợi ích bổ sung của việc uống trà đen và trà xanh.

Khi biết rằng nghiên cứu trước đây cho thấy chất chống ô xy hóa trong những loại trà này đã giúp chống lại bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe tim mạch, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Irvine (Mỹ) đã kiểm tra xem liệu trà đen và trà xanh có thể kích hoạt sự giãn nở của các mạch máu theo cách giảm huyết áp hay không.



Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hai polyphenol trong trà đen và trà xanh đã "kích hoạt" mạnh mẽ một gien cụ thể, KCNQ5, gien này điều chỉnh hoạt động thần kinh và có thể dẫn đến ít co thắt hơn - tức là sự giãn nở lớn hơn - của các mạch máu, theo Eat This, Not That!

Đó là một tin thú vị thậm chí có thể mang lại một bước đột phá trong việc phát triển các loại thuốc điều trị huyết áp.

Đừng thêm sữa vào trà

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã cẩn thận đưa ra quan điểm, khi họ viết, "Trà đen, thường được uống với sữa, được ưa thích hơn trà xanh ở nhiều quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh" - nơi ước tính khoảng 60% người uống trà có thêm sữa. Do đó, là một phần của nghiên cứu, họ đã kiểm tra sự bổ sung phổ biến này vào trà đen, dẫn đến một phát hiện rõ ràng: Khi thêm sữa bò vào trà đen, sữa sẽ ức chế sự kích hoạt của gien KCNQ5 giúp mở các mạch máu.

Nói cách khác, nếu bạn bị huyết áp cao và tự hỏi điều này có ý nghĩa gì đối với thói quen hằng ngày của bạn, bạn sẽ muốn uống trà không thêm sữa.

Tuy nhiên, đừng từ bỏ sữa ngay lập tức: một mình sữa không tạo ra sự cản trở việc “kích hoạt" này - chỉ khi sữa được kết hợp với trà đen, các nhà nghiên cứu mới thấy không có lợi ích đáng kể trong việc giảm huyết áp, theo Eat This, Not That!

