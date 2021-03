Khởi động chương trình Miền Di sản diệu kỳ

Hàng loạt chương trình, sự kiện, với các gói trải nghiệm trọn gói giá tốt sẽ dành cho người dân, du khách khi tham gia trải nghiệm chương trình Miền Di sản kỳ diệu tại bốn tỉnh miền trung gồm: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.



Khu du lịch Bà Nà Hill Đà Nẵng với nhiều ưu đãi đặc biệt cho người dân, du khách.

Chiều tối 26-3, tại khách sạn Naman Retreat Hotel, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp các địa phương tổ chức họp báo công bố chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage. Chương trình nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh du lịch của bốn địa phương gồm: TP Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, hy vọng phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Tại chương trình, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch, ước tỉnh ngành du lịch Việt Nam thiệt hại vì dịch Covid-19 khoảng 19 tỷ USD. Trong bối cảnh khó khăn này, toàn ngành du lịch nỗ lực triển khai chủ trương thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra. Trước hết chú trọng phòng chống dịch, bảo đảm du lịch an toàn; đồng thời, chuyển hướng thị trường, đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi các hoạt động du lịch quốc tế bị ngưng trệ.

Ông Khánh nhấn mạnh: “Trong năm 2021 này, xác định trọng tâm là du lịch nội địa, các địa phương cần tính toán, có biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, không để dịch bệnh lây lan trong ngành du lịch. Mặc dù là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch Covid-19, nhưng TP Đà Nẵng luôn thể hiện tinh thần vươn lên, vượt khó. Để triển khai và thực hiện thành công chương trình Miền Di sản diệu kỳ, các địa phương cần có chiến lược triển khai phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, có cơ chế phù hợp, cơ cấu lại sản phẩm ngành du lịch, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, ưu đãi đối với du khách. Để chuẩn bị tốt cho mục tiêu đề ra, cần có chương trình hỗ trợ, đào tạo mới, đào tạo lại đối với nguồn nhân lực du lịch”.

Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage với rất nhiều gói trải nghiệm mới mẻ thú vị với giá cực kỳ hấp dẫn, bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng trọn gói trọn gói bốn ngày ba đêm với giá chỉ từ 4.090.000 đồng; trọn gói ba ngày hai đêm giá chỉ từ 3.490.000 đồng; nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn nổi tiếng, trải nghiệm các tour du lịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Bình. Cùng với đó, các khách sạn, resort lớn của bốn địa phương đều có các gói dịch vụ nghỉ dưỡng hấp dẫn, khuyến mãi giảm 10- 50% giá phòng lưu trú tại các khách sạn 3-5 sao đến hết 31-12-2021, cho du khách với hơn 200 đơn vị đăng ký tham gia chương trình. Trải nghiệm các gói dịch vụ MICE và GOLF với các chính sách ưu đãi hợp lý…

Nằm trong chuỗi sự kiện này, du khách tham gia nhiều trải nghiệm từ các chương trình do các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch do bốn địa phương xây dựng và giới thiệu theo nhu cầu đa dạng của du khách. Như Về miền di sản diệu kỳ ẩm thực để thưởng thức các món ăn hấp dẫn của miền trung từ ẩm thực đường phố đến ẩm thực sang trọng tại các nhà hàng tham gia chương trình ở các địa phương với các gói ưu đãi từ 10-30%; Về miền di sản diệu kỳ nghỉ dưỡng để hưởng các ưu đãi đặc biệt từ các khách sạn, resort lớn của bốn địa phương với các gói dịch vụ nghỉ dưỡng hấp dẫn, khuyến mãi giảm 10- 50% giá phòng lưu trú. Các chương trình hấp dẫn khác như Về miền di sản diệu kỳ vui chơi giải trí, Về miền di sản diệu kỳ với các sản phẩm sinh thái mới mẻ hấp dẫn như khám phá Động Phong Nha, Tiên Sơn; Điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con... tại Quảng Bình; các điểm du lịch sinh thái tại Rừng Hà Gia - Quảng Nam; Bạch Mã - Thừa Thiên Huế; Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, chương trình “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới” với giá hấp dẫn.

Chương trình sẽ mang lại nhiều cảm giác tươi mới, diệu kỳ cho du khách từ nay cho đến hết mùa hè 2021, trong đó đặc biệt đối với các gói sản phẩm áp dụng từ nay đến hết 28-4.

Bên cạnh đó tại các địa phương đều có các chính sách ưu đãi cho du khách. Tại Đà Nẵng miễn 100% vé tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật. Ngoài ra Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills còn dành tặng 1.000 vé cáp treo miễn phí cho 1.000 du khách đầu tiên tham gia chương trình trải nghiệm Miền di sản diệu kỳ đến 28-4.

Tại Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Tại Quảng Nam giảm 50% vé tham quan Đô thị cổ Hội An, Tháp cổ Mỹ Sơn, Tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh - Hội An.

Tại Quảng Bình giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Động Phong Nha, Tiên Sơn; Điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con; Tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối; Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật….

Để bảo đảm chất lượng chương trình, bốn địa phương sẽ phối hợp các ngành chức năng tăng cường giám sát, lấy các ý kiến của du khách sau khi tham gia trải nghiệm các gói dịch vụ du lịch để hoàn thiện chương trình và kiểm tra việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp tham gia chương trình. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp du lịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO (NDĐT)